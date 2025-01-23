أوضح مشرف نادي الدرونز والروبوت بجامعة الملك سعود الدكتور صالح الحجي، أن استضافة المملكة لكأس العالم لسباق الدرونز 2025م تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانتها، كمركز إقليمي في مجال تقنيات الدرونز والابتكار، وهذا الحدث يعكس التزام المملكة بدعم التقنيات المتقدمة، تماشياً مع رؤية 2030، ويفتح آفاقاً واعدة للشباب السعودي، للمشاركة والمنافسة على المستوى العالمي.ونحن من خلال نادي الدرونز والروبوت، نعمل على تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، في مجال تصميم وبرمجة الطائرات المسيّرة، كما نركز على تطوير قدراتهم في مجال الأمن السيبراني المرتبط بهذه التقنية، وهو جانب أساسي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للدرونز.إن التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار، وتطوير التطبيقات العملية للدرونز في مختلف المجالات، هذه التطبيقات تشمل المراقبة البيئية، والخدمات اللوجستية، والزراعة الذكية، والمسح الجيولوجي، وغيرها من المجالات الحيوية.نتطلع من خلال هذه البطولة إلى تعزيز التبادل المعرفي مع الخبراء العالميين، وإتاحة الفرصة لشبابنا، للاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما نؤكد على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والتدريبية، لتأهيل جيل قادر على قيادة مستقبل تقنيات الدرونز في المملكة.