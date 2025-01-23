قدم النادي الأهلي طلبا رسميا لشقيقه الهلال لضم لاعب الوسط محمد كنو خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد رفض اللاعب العرض المقدم من ناديه وتمسكه بموقفه، ورفض كل الوساطات التي تدخلت من أجل إقناعه بتجديد عقده بمبلغ 8 ملايين ريال سنوياً، إذ تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد «كنو» بدلاً من السماح له بمغادرة النادي نهاية الموسم الحالي. وأكد مصدر لـ«عكاظ»، أن «كنو» طلب رفع القيمة المالية للعرض المقدم، ملوحاً بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم تلبية مطالبه. وأضاف المصدر أن «الزعيم» يعتزم تعديل العرض السابق المقدم للاعب، إذ يخطط النادي لتجديد عقده موسمين بدلاً من موسم واحد، مع زيادة في قيمة الراتب وإضافة بعض المميزات.