رصدت إدارة نادي الوحدة مكافآت مالية مجزية من أجل تحفيز فريقها لمواجهة الاتفاق يوم السبت القادم بمكة المكرمة، ولرفع الحالة المعنوية لكافة اللاعبين، ونسيان الخسارة الأخيرة من الهلال.ميدانيا، كثف المدير الفني كارينهو التدريبات التكتيكية لوضع الخطط المناسبة وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي كبدت الفريق خسائر كبيرة، إذ يعتبر دفاع الفرسان من أضعف دفاعات فرق روشن، وكذلك اللعب بشكل جماعي وبلمسة واحدة والتركيز في تنفيذ المهمات الفنية والمهنية داخل الملعب لكل لاعب.