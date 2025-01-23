تشهد جدة غدًا (الجمعة)، انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة «E1»، التي تستضيفها المملكة، وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف من وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.وتعد الجولة الافتتاحية التي تستضيفها المملكة في جدة، الأولى ضمن سبع جولات من البطولة الرياضية الصديقة للبيئة، والتي ستمر على سبع مدن مختلفة حول العالم.وتقام مرحلة التصفيات غدًا، على أن يُقام السباق الرئيسي مساء بعد غدٍ (السبت)، وذلك بمشاركة 9 فرق، ووسط تواجد نخبة من مالكي القوارب الكهربائية السريعة، فيما يتألف كل فريق من قائدين (رجل وسيدة)، يتناوبان على قيادة القارب، بما يضفي على السباق أجواء من التشويق والتنافس الكبير على مياه عروس البحر الأحمر جدة.وتشمل قائمة الفرق المشاركة كلاً من: فريق العلا ويتقدمه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، ويمثله كل من الكندي رستي وايات والبريطانية كاتي مانينجز، وفريق دروغبا لمالكه نجم كرة القدم السابق ديديه دروغبا، ويمثله كل من الكويتي يوسف عبدالرزاق والبريطانية أوبان دنكان، وفريق رافا لمالكه نجم التنس السابق رافاييل نادال، ويمثل الفريق كل من الفرنسي توم تشيابي والإسبانية كريس لازاراجا، علاوة على فريق ميامي برعاية ماغنوس لمالكه مارك أنتوني، ويمثله كل من السويدي إيريك ستارك والأمريكية آنا جلينون، وفريق البرازيل التابع لمجموعة كلاوري لمالكه مارسيلو كلاوري، الذي اختار السويدي تيمي هانسن والنرويجية ماريت ستروموي فريقًا له، إضافة إلى فريق برادي لمالكه نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي، ويمثل فريقه كل من البريطاني سام كولمان والفنلندية إيما كيميلاينن، وكذلك فريق ويستبروك ريسينغ لمالكه الممثل الأمريكي ويل سميث، ويمثل فريقه كل من الإسباني لوكاس أوردونيز والأمريكية سارا برايس، وفريق بلو رايزينج لمالكه فيرات كوهلي، ويمثل الفريق كل من الأمريكي جون بيترس والجامايكية سارا ميسير، وأخيرًا فريق أوكي لمالكه ستيف أوكي، الذي سينافس من خلال فريق يتكون من الإسباني داني كلوس والسعودية مشاعل العبيدان.وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان: «نسعد باستضافة المملكة لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1، وهذه المرة ستكون جدة المحطة الافتتاحية للموسم الثاني، بما يعكس مكانة المملكة كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية العالمية، ويجسّد التزامنا بتطوير الرياضات المائية، ودعم الممارسات المستدامة، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق الأهداف المرجوة منها بتواجد نخبة الرياضيين فيها».وتنسجم هذه الاستضافة التي تأتي بإشراف وزارة الرياضة؛ مع جهود المملكة في مجال المياه، من خلال تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، إذ ستحصل الفرق على قوراب من نوع (RaceBird)، علاوةً على حرص الوزارة على تعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، من خلال العمل المستمر على تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.