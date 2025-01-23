استعرض نادي القادسية الطقم الثالث لجميع الفرق، المستوحى من البيئة البحرية للمنطقة الشرقية، وأشجار المانغروف المحيطة بها، وتم تصويره في المنتزه البيئي في رأس تنورة. ويأتي الطقم الثالث بتصميم فريد وجديد، وبلون جديد، من شواطئ وبيئة المنطقة الشرقية، ومباشرة تم عرضه في متجر النادي، وأصبح متاحا للجماهير وفي متناول أيديهم.وكان الفريق عزز موقعه بالمركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد تغلبه على نظيره فريق العروبة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ16، وارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 34 في جدول الترتيب.ويسعى القادسية لمواصلة سلسلة الانتصارات والبقاء في المراكز الأربعة في سلم الترتيب، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها «بنو قادس» منذ انطلاق منافسات دوري روشن. ويلتقي فريق القادسية في الجولة الـ17 نظيره الهلال، الإثنين القادم، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة يترقبها الوسط الرياضي بين صاحبي المركزين الأول والثالث.