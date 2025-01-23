علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم الاتحادي أحمد الغامدي متمسك باللعب مع ناديه الحالي، مبينا أن اللاعب يحتاج لمنحه الفرصة كاملة من قبل المدرب لوران بلان فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.وأوضحت المصادر أن عددا من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وفي مقدمتها ناديا النصر والرياض، وبعض أندية الشرقية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب أحمد الغامدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إما على سبيل الإعارة أو الانتفال بشكل نهائي، وستتضح الصورة كاملة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجمعة 31 يناير الجاري، ببقاء اللاعب مع ناديه الحالي أو الانتقال لأحد الأندية في الدوري.يذكر أن أحمد الغامدي مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى عام 2027.