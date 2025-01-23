وصل لاعب الهلال الجديد البرازيلي كايو سيزار إلى الرياض، اليوم، استعدادا للانضمام لصفوف الزعيم. وكان نادي الهلال قد أعلن، أمس الأول، أنه وقع رسمياً مع اللاعب قادماً من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي. ويعتبر كايو سيزار ثاني لاعب في صفوف نادي الهلال تحت 21 عاما، بعد البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي انضم إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.على صعيدٍ آخر، بدأ سيزار مع نادي كوريتيبا البرازيلي، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2023، وفي يناير من عام 2024 تمت إعارته إلى فيتوريا غيماريش، الذي قرر بعد ذلك ضم اللاعب بصورة نهائية.ولعب كايو مع فريقه في الموسم الحالي 33 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. ومن أهم ميزاته المهارة والسرعة والقدرة على التوغلات الهجومية، كما أن لديه القدرة على اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر.ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للبرازيلي كايو سيزار أمام نادي القادسية في الجولة القادمة ضمن مسابقة دوري روشن للمحترفين يوم الإثنين القادم، وسيكون القرار الحاسم بشأن مشاركة اللاعب في يد المدرب جورجي جيسوس.