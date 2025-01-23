بعد أن استقر به الحال في عقر دار مانشستر سيتي، سوف يتقاضى اللاعب المصري الموهوب عمر مرموش راتباً سنوياً بقيمة 64 مليوناً، بمعدل 5.3 مليون شهريا غير المزايا الأخرى التي سيحصل عليها من بيت وسيارة ومكافأة تحقيق البطولات، بعد أن كان يتقاضى 8 ملايين في الموسم مع أينتراخت فرانكفورت، وكان مرموش الذي بدأ مسيرته الكروية مع ناشئي نادي وادي دجلة المصري قبل احترافه في أوروبا، قد انتقل إلى أينتراخت فرانكفورت صيف 2023 قادما من فولفسبورغ الألماني في صفقة انتقال حر.وكشف مرموش أن الاتحاد الكندي طلبه لتمثيل المنتخب الوطني بعد حصوله على الجنسية الكندية، لأن والده عاش أربع سنوات هناك وحصل عليها، لأن القانون يسمح له بالحصول على الجنسية الكندية، مبرراً أنه كان يحلم بتمثيل المنتخب المصري والدفاع عن ألوانه، وقال: «كنت أرغب في الاحتراف الأوروبي في سن مبكرة، وأتعلم اللغات التي تيسر عليَّ التعامل خارج مصر، وطموحاتي بلا حدود في عالم الساحرة المستديرة، وأحلم بصناعة التاريخ».وستكون المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في 23 فبراير القادم ضمن مواجهات الدور الثاني في «البريميرليغ» مواجهة نارية بين محمد صلاح وعمر مرموش، عندما يلتقيان على أرض الميدان. ووفقاً لإحصاءات شبكة «سكاي سبورت» فإن عمر مرموش (25 عاماً) سجل 15 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى في 17 مباراة بالدوري الألماني.