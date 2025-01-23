واصل الاتحاد مقاسمته صدارة دوري روشن مع الهلال بعد فوزه على ضيفه الشباب بهدفين لهدف، واستطاع القادسية تجاوز العروبة بهدفين دون مقابل، فيما تمكّن الفتح من تجاوز ضمك بهدفين لهدف، في ختام لقاءات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تفوق الاتحاد على ضيفه الشباب بهدفين لهدف في قمة الجولة، وتقدم الاتحاد أولاً بهدفَي عبدالرحمن العبود (د:32) وكريم بنزيما (د:45+3)، فيما جاء هدف الشباب عن طريق هارون كمارا (د:45+5)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد الفوز الـ14 ويصل للنقطة 43 محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال، فيما تلقى الشباب الخسارة السادسة وتجمّد رصيده عند 26 نقطة محتلاً المركز السادس.وعلى ملعب جامعة الجوف، واصل القادسية تحقيق نتائجه الإيجابية والمنافسة على مراكز المقدمة، بعد تفوقه على مضيفه العروبة بهدفين دون مقابل أحرزهما محترفه جوليان كينيونيس (د:28، 31)، ليحقق القادسية فوزه الـ11 ويصل للنقطة 34 محتلاً المركز الثالث، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ11 وبقي رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ16.وعلى ملعبه وبين جماهيره عاد الفتح لتذوق طعم الانتصار بعد تفوقه على ضيفه ضمك بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الفتح سفيان بن دبكة (ركلة جزاء - د:78) ومراد باتنا (ركلة جزاء - د:90+10)، فيما جاء هدف ضمك عن طريق نيكولاي ستانسيو (د:69)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة محتلاً المركز الـ18 (الأخير)، فيما تلقى ضمك الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 18 نقطة محتلاً المركز العاشر.