تحتضن مدينة الرياض غداً (الخميس) ولأول مرة، بطولة كأس العالم للدرونز، التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، برعاية «موسم الرياض»، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والاتحاد الدولي للرياضات الجوية.وسيشارك في هذه المنافسة ١٤٠ طياراً يمثلون ٥٠ دولة حول العالم، بأعمار تراوح بين 9 و40 عاماً، في حدث سيجمع بين الإثارة والتكنولوجيا المتقدمة.وتعد الدول الأكثر مشاركة في هذه البطولة هي: الصين، كوريا الجنوبية، سلطنة عمان، جمهورية فرنسا، واليابان.وستقام البطولة في «بوليفارد سيتي» الرياض.وتعد استضافة المملكة لها هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد اهتمام المملكة بهذا القطاع، الذي يتيح للمتسابقين والزوار جوائز تفوق 1,300,000 ريال.ومن المقرر أن تنطلق الجولات التأهيلية غداً إلى منتصف الجمعة، في حين ستنطلق التصفيات من منتصف الجمعة وحتى السبت، حيث النهائي.ويحتضن الحدث منطقة الفعاليات التي تضم العديد من الأنشطة المصاحبة كنادي الدرونز المتخصص لتعليم الهواة والمحترفين في المجال، ومنطقة سباق التسارع، وهي منافسة للتحكم بالدرون في مسار مستقيم بأسرع وقت ممكن، والطيران الحر، وهي منطقة مصممة لتجربة وتشغيل الدرونز، إلى جانب تجربة الدرون بتقنية الـVR التي تحاكي سباق الدرونز عبر نظارات الواقع الافتراضي، وورش عمل الدرونز المُعدة للتدريب والتصميم والتركيب وبناء الدرون، ومنطقة المشجعين المخصصة لمشاهدة المنافسات.