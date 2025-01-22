تسببت خسارة الفريق الاتفاقي من نظيره الأهلي 1-2 ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي، بحالة من الغضب في المدرج الاتفاقي الذي حمل مسؤولية الخسارة للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.وتواجه إدارة الاتفاق برئاسة سامر المسحل، العديد من الضغوطات الجماهيرية؛ بسبب سوء نتائج الفريق الكروي، إذ يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 18 نقطة في سلم ترتيب فرق الدوري.وشنت الجماهير الاتفاقية عقب نهاية مباراة الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً لاذعاً صوب المدرب ستيفن جيرارد بعد تلقي الخسارة الثامنة منذ انطلاق منافسات الدوري، وطالبت بإقالته من منصبه والتعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول، خصوصاً أن المدرب لم يقدم ما يشفع له بالبقاء، وتم منحه الفرصة الكاملة خلال الجولات الماضية في الدوري.وكانت إدارة الاتفاق قد جددت في وقت سابق ثقتها في الجهاز الفني بقيادة جيرارد، مما أغضب الجماهير التي استغربت من تصرفها، خصوصاً في ظل تدني مستوى ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية.