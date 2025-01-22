تداولت تقارير صحفية وجود مفاوضات متقدمة بين ناديي الهلال وسانتوس البرازيلي من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور.ووفقاً لبعض الأخبار الرياضية، فإن نادي سانتوس يبذل جهوداً كبيرة من أجل عودة نيمار إلى صفوف الفريق، وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية مع النادي البرازيلي، ويفضل العودة إليه، بالرغم من اهتمام فريق شيكاغو فاير الأمريكي بالتعاقد معه، ووفق تأكيدات فابريزيو رومانو خبير الانتقالات العالمية فإن اللاعب يرغب في العودة إلى سانتوس الذي صنع منه نجماً عالمياً.وقالت شبكة فوت ميركاتو الإيطالية إن نيمار الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو القادم، يجري محادثات مع نادي شيكاغو الأمريكي للتعاقد معه، وانضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية.وعلق البرتغالي المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي بيدرو كايشينيا، على الأخبار المتداولة حول إمكانية تعاقد فريقه مع نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قائلاً في تصريحات صحفية: «أي مدرب يرغب في وجود نيمار في فريقه. ولكن حتى الآن، لا توجد أخبار رسمية حول هذا الأمر».على صعيدٍ آخر رحبت جماهير سانتوس بهذه الأخبار المتداولة حول عودة نيمار إلى فريقهم خلال الفترة القادمة.