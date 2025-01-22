يعود المهاجم الهلالي ميتروفيتش للمشاركة مع الفريق في مباريات دوري أبطال آسيا، ودوري روشن السعودي للمحترفين في مطلع شهر فبراير القادم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية في مواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك، وستشكل عودة ميتروفيتش إضافة قوية للفريق الأزرق الذي يتصدر بطولتي دوري أبطال آسيا، ودوري روشن، ويسعى لتحقيق اللقبين في الموسم الحالي..

من جانب آخر، يواجه الثلاثي كانسيلو، لودي، وناصر الدوسري، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مواجهة القادسية (الإثنين) القادم، 8:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة (17) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة الهلال عقب لقاء القادسية أمام الأخدود (الجمعة) 31 يناير الجاري، الساعة 6:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا في الجولة (18) بالدوري.