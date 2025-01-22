يبحث قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو عن تحطيم الرقم القياسي للمهاجم النصراوي السابق والشبابي الحالي عبد الرزاق حمد الله كأكثر الهدافين الأجانب في تاريخ نادي النصر، حيث يمتلك حمد الله 115 هدفًا، بينما يملك رونالدو 83 هدفًا حتى الآن.ويحتاج رونالدو إلى 32 هدفًا ليعادل الرقم القياسي، حيث عرف عن رونالدو عاشق التحديات والأرقام القياسية.ونجح النجم النصراوي رونالدو في تسجيل 35 هدفًا بالموسم الماضي، وحصد جائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، ومع تواجده لموسم ونصف الموسم، فإن فرصته سانحة أمامه لتجاوز هذا الرقم القياسي، ليعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ النصر والكرة السعودية.واستطاع رونالدو تسجيل 13 هدفا في دوري روشن الموسم الحالي ويعتلي صدارة الهدافين.عدد أهداف أجانب النصر:المهاجم السابق عبدالرزاق حمدالله 115 هدفاقائد الفريق الحالي كريستيانو رونالدو 85 هدفا