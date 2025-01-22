حصدت بطولة كأس العالم لسباق «الدرونز» المقامة حالياً في العاصمة الرياض، اهتماماً دبلوماسياً وإشادة واسعة بتنظيم واستضافة السعودية لهذا الحدث، الذي يشارك فيه ١٤٠ لاعبا من ٥٠ دولة.وتقام هـذه النسـخة برعايـة «موسـم الريـاض»، وبتنظيـم مـن الاتحـاد السـعودي للأمـن السـيبراني والبرمجـة والدرونـز، وبالتعـاون مـع الاتحـاد الدولـي للرياضـات الجويـة، وبمشـاركة نخبـة مـن الطياريـن، للمنافسـة عبـر سلسـلة مـن الجـولات وفرصـة الفـوز بجوائـز أكثـر من 1,300,000 ريال للمشاركين والزوار.منصة للترويج للثقافة السعوديةأكد السيد تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، ثقته بأن الرياض ستقدم نسخة من كأس العالم للدرونز، بأسلوب فريد ومختلف، مبدياً إعجابه بما تحقق على صعيد البنية التحتية والنقل تحديداً.وقال، بطولة كأس العالم للدرونز، ستجذب انتباه عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم، وستكون فريدة من نوعها، لأنها تقام هنا لأول مرة، وهي توفر منصة للشعب للسعودي، للترويج لثقافته الوطنية وإنجازاته التنموية، ونافذة له على العالم.وأضاف، هذه النسخة من كأس العالم لسباق الدرونز حسب الأرقام تعتبر الأقوى، بمشاركة أكثر من 140 طياًرا، بينهم 15 من الشباب الصينيين، الذين نتمنى أن يحققوا مراكز متقدمة في هذه البطولة، التي أعتبرها إلهاماً للأجيال القادمة، في مجال الدرونز والرياضات الإلكترونية.وأشار السفير إلى أن الرياضة تتميز بقدرتها على جمع كل الأطياف، وإقامة هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط يعد بمثابة رسالة تعكس الالتزام والرغبة العميقة لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش، وهي أيضاً فرصة تظهر للعالم طبيعة المملكة، والمكانة التي تتمتع بها.مجال واعد لفرص مهنية في المستقبلأشارت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل إلى أن تكنولوجيا «الدرونز» أصبحت تقدم اليوم فرصا هائلة وغير محدودة، ليس كهواية عند البعض فقط، ولكن كمجال واعد بفرص مهنية في المستقبل، ذات فعالية كبيرة في أداء كثير من المهام، مثل إنقاذ المصابين، والمراقبة، والأمن، إلى جانب مساعدة الإنسان على تحسين طريقة حياته بدقة وسهولة.وقالت: إن احتضان مدينة الرياض لأول مرة لبطولة كأس العالم للدرونز، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير يعد حدثاً استثنائياً، كونه يجمع بين الإثارة والتكنولوجيا المتقدمة. ويشارك فيه العشرات من اللاعبين الموهوبين من 40 دولة حول العالم.وأضافت السهيل، إن إطلاق هذه المنافسة يدل على الاهتمام العالمي، الذي بات يحظى به مجال «الدرونز» سواء في الجوانب الترفيهية أو التطبيقية، ليجمع بين التكنولوجيا الحديثة وتوليد أحداث رياضية جذابة ومثيرة، مشيدة بالجهود والمبادرات النوعية، التي يقدمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.معايير عالية وتسهيلات كاملةأكد سفير جمهورية بولندا لدى المملكة السيد روبرت روستك أن السعودية باتت اليوم مؤهلة لاستضافة نسخ مذهلة من البطولات والمنافسات العالمية، وأثبتت قدرتها لاستضافة الأحداث والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.وقال: «المملكة تضع معايير عالية في تنظيم مثل هذه الأحداث، وتوفير تسهيلات كاملة للمشاركين، وهذه الاستضافة لكأس العالم للدرونز هي أحد النجاحات في مسيرة رؤية المملكة 2030».