يدخل النجم الفرنسي لاعب الاتحاد كريم بنزيما مباراة فريقه مساء اليوم أمام الشباب بحثاً عن مواصلة تسجيل الأهداف لفريقه. وكان اللاعب بنزيما قاد فريقه لتحقيق انتصار كبير على ضيفه الرائد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة الماضية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ورغم تسجيله هدفاً إلا أن اللاعب الهلالي الصربي ألكساندر ميتروفيتش قد حافظ على صدارة قائمة هدافي الدوري رغم غيابه في الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة، وبقي برصيد 12 هدفا، سجلها في 13 مباراة شارك بها. وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما قلص الفارق مع الصربي ميتروفيتش إلى هدف واحد، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول من أهداف فريقه الأربعة أمام الرائد، فهل ينتزع بنزيما صدارة الهدافين من ميتروفيتش ويهدي فريقه النقاط الثلاث.