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عبدالرحمن الحجاب (الرياض) alhigab502@
شهر يناير.. يبتسم لنادي الشباب.. وعقدة للاتحاد.. هكذا تقول لغة الإحصاءات والأرقام من خلال المواجهات الـ16 التي التقيا طيلة تاريخهما، حيث كان لليوث النصيب الأكبر من خلال عدد الانتصارات المتتالية التي حققها الشباب والتي يصل عددها إلى 6 مقابل انتصارين للنمور، فيما تعادلا سلبياً وإيجابياً 4 لكل منهما.

إنفوغرافيك مواجهات الفريقين:


لعب: 16

فوز الاتحاد: 2

انتصار الشباب: 6

تعادلا سلبياً: 4

تعادلا إيجابياً: 4

4/1/1980

الدوري الممتاز

الشباب والاتحاد.. 0 – 0

13/1/1981

الدوري الممتاز

الشباب والاتحاد.. 2-2

الدوري الممتاز

27/1/1983

الشباب والاتحاد.. 2-0

الدوري الممتاز

18/1-1985

الاتحاد والشباب.. 0-1

الدوري الممتاز

17/1/1988

الاتحاد والشباب.. 0-0

الدوري الممتاز

2/1/1991

الشباب والاتحاد.. 3-1

الدوري الممتاز

28/1/1993

الاتحاد والشباب.. 1-1

الدوري الممتاز

2/1/1995

الشباب والاتحاد.. 0-0

الدوري الممتاز

4/1/1996

الشباب والاتحاد.. 2-1

الدوري الممتاز

24/1/1997

الشباب والاتحاد.. 2-0

الدوري الممتاز

21/1/1999

الاتحاد والشباب.. 2-1

الدوري الممتاز

27/1/2006

الشباب والاتحاد.. 1-1

دوري المحترفين السعودي

28/1/2009

الشباب والاتحاد.. 0-4

دوري زين للمحترفين

28/1/2010

الاتحاد والشباب.. 1-2

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

29/1/2019

الاتحاد والشباب.. 0-0

دوري روشن السعودي

9/1/2023

الشباب والاتحاد.. 1-1