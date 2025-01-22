تختتم مساء اليوم (الأربعاء)، لقاءات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي بإقامة ثلاث مواجهات تأتي في مقدمتها المواجهة؛ التي تجمع الاتحاد (وصيف الدوري) بضيفه الشباب (سادس الدوري) الساعة 8:00 مساءً، فيما يستضيف العروبة (المركز 16) فريق القادسية (ثالث الدوري) الساعة 5:00 مساءً، كما يلتقي الفتح (المركز الـ18) بفريق ضمك (عاشر الدوري) الساعة 5:55 مساء.فعلى استاد الجوهرة، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو (الكلاسيكو)؛ الذي يجمع الاتحاد بضيفه الشباب في لقاء يبحث كلٌّ منهما عن النقاط الثلاث، ويحتل الاتحاد مركز الوصافة برصيد 40 نقطة حصدها من 13 انتصاراً وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 37 وعليه 11 هدفاً، فيما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات وتعادلين وخمس خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 15 هدفاً.وعلى استاد جامعة الجوف، يدخل فريق العروبة لقاءه أمام القادسية بطموح الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 13 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادل و10 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 33 هدفاً، فيما يسعى القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وأربع خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 11 هدفاً.وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء، يطمح صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح لتحقيق الفوز الثاني له في الدوري؛ سعياً للهروب من ذيل جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ18 والأخير برصيد ست نقاط فقط حصدها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات و11 خسارة، وله من الأهداف 12 وعليه 35 هدفاً، فيما يسعى ضمك لاستغلال ظروف مضيفه والفوز للصعود لمراكز الأمان، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وسبع خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 26 هدفاً.