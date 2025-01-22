قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه للمركز الثالث بإحرازه هدفين من الأهداف الثلاثة لفريقه في مرمى الخليج، وواصل الهلال سلسلة انتصاراته وتفوق على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، كما تمكّن الرياض من تحقيق فوز صعب على التعاون بهدف دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تألق قائد النصر كريستيانو رونالدو وقاد فريقه لفوز مستحق على الخليج بنتيجة 3/‏ 1، وتمكّن رونالدو من إحراز الهدف الأول (د:65)، والثالث (د:90+8)، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق سلطان الغنام (د:81)، وأحرز هدف الخليج الوحيد محترفه كونستانتينوس من ركلة جزاء (د:80)، وشهد اللقاء حصول لاعب الخليج سعيد حمسل على بطاقة حمراء (د:34)، وبهذه النتيجة حقق النصر فوزه التاسع ووصل للنقطة 32 محتلاً المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى الخليج الخسارة السابعة وتجمّد رصيده عند 23 نقطة محتلاً المركز الثامن.وعلى استاد «المملكة أرينا» بالرياض، تفوق الهلال على ضيفه الوحدة بنتيجة 4/‏ 1، وأحرز أهداف الهلال ماركوس ليوناردو (د:7) ومالكوم (هدفين د:11، 82) وعبدالله الحمدان (د:90+1)، فيما جاء هدف الوحدة عن طريق كريغ غودين (د:89)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ14 ويصل للنقطة 43 معتلياً صدارة الترتيب، فيما تلقى الوحدة خسارته العاشرة، وتجمّد رصيده عند 12 نقطة محتلاً المركز الـ17.وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، حقق الرياض فوزاً ثميناً على التعاون بهدف دون مقابل، جاء عن طريق محترفه محمد كوناتي من ركلة جزاء (د:90+11)، وشهد اللقاء حصول لاعبَي التعاون سلطان مندش وعون السلولي على بطاقتين حمراوين، وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه السابع ويصل للنقطة 25 محتلاً المركز السابع، فيما تلقى التعاون الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 22 نقطة محتلاً المركز التاسع.