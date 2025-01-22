أكدت إدارة نادي الهلال انفراد «عكاظ» بإعلانها خبر التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب كايو سيزار، قادماً من صفوف فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي، لينضم إلى صفوف «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 8 ملايين يورو لمدة ثلاثة أعوام، إذ تم توقيع العقد الذي ينتهي2027-2028 في فندق «فور سيزونز جورج الخامس» في باريس. ونشر حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» فيديو لتعاقده مع اللاعب، عبر تغريدة جاء فيها: «كايو هنا في الهلال».ويعتبر كايو سيزار ثاني لاعب في صفوف نادي الهلال تحت 21 عاماً، بعد البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي انضم إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من بنفيكا البرتغالي.كايو سيزار بدأ مع نادي كوريتيبا البرازيلي، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2023، وفي يناير 2024 تمت إعارته إلى فيتوريا غيماريش، الذي قرر بعد ذلك ضم اللاعب بصورة نهائية.ولعب كايو مع فريقه في الموسم الحالي 33 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، ومن أهم ميزات اللاعب المهارة والسرعة والقدرة على التوغلات الهجومية، كما أن لديه القدرة على اللعب في الجناح الأيمن أو الأيسر.