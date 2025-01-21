تواصل مراكز التدريب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أعمالها على مستوى اكتشاف المواهب المميزة وتطويرها وصقلها؛ لتكون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل.وتعمل مراكز التدريب الإقليمية الـ 17 وفق منهجية واضحة في آلية اختيار المواهب من خلال تجارب الأداء أو مهرجانات اكتشاف المواهب التي تنفذها إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، وهو ما ساهم في اكتشاف المواهب المميزة من بينها اللاعب عبدالله علي هزازي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب البراعم تحت 16 عاماً، الذي انضم لمركز جدة الإقليمي في عام 2019 من خلال تجارب الأداء.وانتقل المهاجم عبدالله هزازي (مواليد 2008) إلى النادي الأهلي عام 2021، كما انضم لمنتخب البراعم عام 2022 وحتى الآن.بدأ شغف هزازي بكرة القدم في سن صغيرة، وكان حلمه احتراف كرة القدم وتمثيل المنتخب السعودي في البطولات الدولية، ولم يكن يعلم أن هذا الحلم سيرى النور من مركز التدريب الإقليمي في جدة، الذي سارع «هزازي» بالانضمام إليه لتبدأ رحلته مع كرة القدم.يرى هزازي أن ما يتمتع به مركز التدريب الإقليمي في جدة من بيئة مناسبة وإمكانات كبيرة ومدربين أكفاء، ساهم في تطوير مستواه، مثنياً على الجهد الكبير الذي يقوم به المدربون مع اللاعبين.ويأمل اللاعب الناشئ في أن يواصل حلمه نحو المنتخب الأول، معتبراً أن التدريب والتركيز والاستماع دائماً للمدربين هو بوابة التألق في الملاعب.شارك اللاعب في عدد من البطولات الخارجية مع المنتخب الوطني في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وعمان والبحرين وأوزبكستان، وأشرف على تدريبه في المنتخبات المدرب الوطني خالد الفرحان والفرنسيان ستيفان وبيرنارد، والبرازيلي ماريو.ويمثل عبدالله هزازي أحد النماذج المميزة التي يعمل الاتحاد السعودي على تطويرها وصقل مهاراتها في المراكز الإقليمية؛ لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات من خلالها، أو بالانتقال للأندية مقابل ضمان المشاركة في المباريات الرسمية؛ ليتحقق بذلك الهدف الرئيس لمراكز التدريب الإقليمية.