نفى مدرب ريال مدريد «أنشيلوتي»، أنباء رحيله عن الفريق بعد مزاعم محطة الإذاعة الإسبانية «أوندا سيرو» التي أكدت القرار بنهاية الموسم الحالي بغض النظر عما إذا كان الفريق سيحقق المزيد من الألقاب أم لا، وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد سالزبورغ النمساوي غداً (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا: «أريد أن أكون واضحاً جداً موعد خروجي من هذا النادي لن أقرره أنا أبداً في حياتي.. سيأتي ذلك اليوم في وقت ما، لكن لا أعرف متى. ولن أكون أنا من يقرره»، وأضاف: «قد يكون هذا الأمر غداً بعد مباراة سالزبورغ (يضحك) أو في غضون عام أو خمسة أعوام»، وتابع أنشيلوتي حديثه مبتسماً خلال رده على سؤال بشأن إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً للنادي الملكي: «لدي هدف. لدينا فلورنتينو هنا لمدة أربع سنوات أخرى.. إنه يعرفني جيداً، والهدف هو البقاء هنا لمدة أربع سنوات يمكننا الرحيل معاً بكل عاطفة»!، وكشف التقرير الذي نشره موقع «RT»، أن أنشيلوتي عاد إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثانية في عام 2021 بعد أن سبق له الإشراف على «لوس بلانكوس» بين عامي 2013 و2015، وفي ولايته الثانية، قاد المدرب الإيطالي، النادي الملكي للفوز بلقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأسين للسوبر الأوروبي، وكأسين للسوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس إنتركونتيننتال، كما أصبح المدرب البالغ من العمر 65 عاماً، المدير الفني الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ ريال مدريد.هذا الموسم، يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 20 مرحلة لكنه مني بخسارتين قاسيتين أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 0-4 في الليغا، و2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني.