خطت إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية خلال عام 2024 عددا من الخطوات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، وذلك في آخر المستهدفات المتبقية في المسار الفني قبل إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية التي تمتد من 2025 وحتى 2029.وأكملت الإدارة الفنية خلال عام 2024 عقد تأسيس دوريات البراعم للفئتين العمريتين 12 و14 عاما لتكون إلى جانب الفئتين 11 و13 عاما، لتحقق التكامل العمري قبل المشاركة الرسمية للفئة العمرية في دوريات 15 عاما وهي (الدوري الممتاز - دوري الدرجة الأولى - بطولة أندية المملكة لأندية الدرجة الثانية)، إذ يشارك في الدوريات 478 مشتركا ما بين نادٍ حكومي، وأكاديمية خاصة، ونادٍ تجاري ومركز تدريب إقليمي.ووصل عدد الأكاديميات والأندية الخاصة في عام 2024 إلى 171 عضوية تم إصدارها (133 أكاديمية خاصة، 38 ناديا خاصا) بزيادة تقدر بـ128% عن عام 2023 مما ساهم في ارتفاع عدد المنافسات واللاعبين.وأقامت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال العام الماضي بطولة المنتخبات الإقليمية في نسختها الأولى للفئة العمرية 13 عاما، شارك فيها 14 منتخبا إقليميا كان لاعبوها نتاج دوري البراعم، وفي ختام البطولة التي فاز بها منتخب جازان الإقليمي تم تشكيل المنتخب الوطني تحت 14 عاما والذي بدأ مشواره في المشاركة بالبطولات الودية الدولية تمهيدا لدخول الفئة العمرية التصنيف العمري الذي يتيح لهم المشاركة في المناسبات الرسمية.كما أقامت الإدارة 5 مهرجانات لاكتشاف المواهب في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى 8 مهرجانات كروية لاكتشاف المواهب في المدارس بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.وعلى صعيد المدربين، أقامت الإدارة 26 دورة تدريبية للمدربين بمختلف التخصصات الفنية، استفاد منها 539 مدربا وطنيا ساهمت في تطوير قدراتهم الفنية ودعمهم للمشاركة مع الأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات ومراكز التدريب.كما أطلقت الإدارة الفنية المنهجية الفنية الموحدة التي سيتم تطبيقها من خلال دورات المدربين، إذ أُقيمت ورشة عمل للمحاضرين المعتمدين لشرح أساليب التقييم وطرق إعداد الاختبارات لكل دورة.