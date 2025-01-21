أكد النجم الدولي السابق سعيد العويران لـ«عكاظ»، أن مباراة الهلال والوحدة التي ستقام مساء اليوم على ملعب «المملكة أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ستكون بمثابة تمرين للاعبي الهلال، مشيراً إلى أن الوحدة يعاني من تراجع واضح في مستوياته ويحتاج إلى عمل كبير لإعادة بنائه.

وقال العويران: «الوحدة فريق يعاني كثيراً، ويحتاج إلى قائد قوي مثل حاتم خيمي؛ لإعادة ترتيب الأوراق، إضافة إلى مدرب كفؤ يستطيع بناء فريق قوي، والفريق الحالي يفتقر إلى كل المقومات التي تجعله منافساً حقيقياً».

وأضاف: «الوحدة في وضعيته الحالية لا يُعتبر خصماً صعباً، والفريق بحاجة ماسة إلى العمل الجاد على جميع الأصعدة؛ لإعادة هيبته ومكانته بين الأندية الكبرى».

يُذكر أن الهلال يسعى في مباراة اليوم؛ لتعزيز صدارته لدوري روشن، فيما يأمل الوحدة تحقيق نتيجة إيجابية -رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق- من أجل الابتعاد عن دائرة الهبوط.