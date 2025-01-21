توقع لاعب نادي الهلال الدولي السابق عبدالله فودة، الملقب بـ«العمدة»، أن تكون مباراة الهلال والوحدة، اليوم (الثلاثاء)على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، في صالح الزعيم وفق أداء الفريقين الأخير.

وقال الفودة في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «الهلال بعد فترة التوقف عاد بقوة وحقق نتائج كبيرة أمام العروبة والفتح، وبالنظر إلى مستواه الحالي، أتوقع أن تكون المباراة هلالية، ولكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وكل شيء ممكن».

وأوضح الفودة أن الوحدة من المتوقع أن يلعب بتحفظ دفاعي، وسيحاول سد الثغرات وإغلاق الأطراف التي تشكل مصدر الخطورة للهلال، خصوصاً الثنائي لودي وكانسيلو.

وأضاف: «الهلال يعتمد على أسلوب الاستحواذ، مع وجود العقل المفكر روبن نيفيز الذي يوزع الكرات للأطراف، أما الوحدة، فبحسب مشاهدتي يعتمد على الكرات الطويلة للمهاجم ريناردو».

وختم حديثه متمنياً للجماهير مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تحمل الكثير من الترقب والإثارة.