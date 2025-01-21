يسعى المهاجم الشبابي عبدالرزاق حمدالله لتحطيم الرقم القياسي التاريخي لأفضل هداف في الدوري السعودي أمام فريقه السابق الاتحاد، باحثاً عن هدفه الـ137 في مرمى العميد في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قلص «الساطي» أهدافه ليصبح بفارق 8 أهداف فقط عن الرقم القياسي المسجل للمهاجم عمر السومة المنتقل حديثاً إلى نادي العروبة.

وبالنسبة لعبدالرزاق حمدالله يأتي في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 136 هدفاً، استطاع أن يسجلها خلال 146 مباراة خاضها مع 3 أندية هي (النصر، الاتحاد، والشباب).

بينما سيواصل «الساطي» تسجيل اسمه في ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتاريخ بطولة الدوري السعودي، التي يملك بها 158 مساهمة تهديفية بواقع 136 هدفًا وصنع 22 هدفاً.