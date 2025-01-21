دائماً ما يكون هناك أمور ومصادفة جميلة ومثيرة للجدل في عالم الساحرة المستديرة، فمن خلال مواجهة الاتحاد والشباب غداً (الأربعاء) ضمن دوري روشن السعودي يتواجد 5 لاعبين ضمن كتيبة الليوث سبق لهم أن مثلوا «العميد» خلال سنوات مضت، فيأتي ضمن مقدمة اللاعبين، طيب الذكر شفاه الله وعافاه، النجم الدولي الخلوق الكابتن فهد المولد الذي ما زال يرقد على السرير الأبيض، فهو يعتبر اللاعب المعشوق للجماهير الاتحادية على وجه التحديد، يليه النجم الدولي المغربي «الساطي» عبدالرزاق حمدالله الذي حقق إنجازات وبطولات مع العميد وأهدافا لا تنسى من ضمنها هدفه الشهير بالموسم الماضي خلال لقاء الفريقين في جدة حينها اقترب النمور من الظفر بالدوري.

كما سبق للحارس عبدالله المعيوف أن مثل الاتحاد بالموسم الماضي وماجد كنبة وهارون كمارا أيضاً مثلوا العميد في سنوات مضت.