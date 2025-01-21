أسدل الستار على منافسات بطولة الصالات المغلقة للسهام الثانية التي أقيمت في صالة مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، وتعد أولى بطولات الموسم الجديد التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام بتتويج أكثر من 150 راميًا ورامية بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئات السهم الأزرق والأحمر «رجال - نساء» وبمختلف الأعمار والقوس المركب والأولمبي.وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 500 رامٍ ورامية خاضوا المنافسات في 28 فئة على مدار سبعة أيام.وحققت ندى عزام المركز الأول في فئة القوس الأولمبي، وكذلك فازت لينة المنجم بالمركز الأول في الفئة نفسها للسيدات، ونالت رغد كعبي المركز الأول في القوس المركب، وكذلك فازت نوف المليك بالمركز الأول في الفئة نفسها.وفي القوس الأولمبي للرجال حقق المركز الأول في فئتيه كل من عمر السقا ويزيد القحطاني، وفي منافسات القوس المركب فاز كل من بلال العوضي، وعبدالله العبداللطيف.من جانبه، قدم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي شكره لجميع الأندية واللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، إلى جانب جميع شركاء النجاح لما قدموه من دعم للبطولة أسهم في نجاحها من جميع الجوانب، مبينًا أن البطولة حققت أرقامًا قوية في عدد المشاركين والمشاركات وشهدت تنافسًا كبيرًا، مهنئًا جميع اللاعبين واللاعبات على المستوى المميز الذي شهدته البطولة.