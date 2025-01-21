مرة أخرى تعود الهتافات العنصرية للملاعب الإسبانية رغم العقوبات التي يفرضها اتحاد الكرة في كل مرة، إذ كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن لاعب برشلونة تعرض لهتافات عنصرية من جماهير خيتافي، خلال المباراة التي جمعت برشلونة بختافي ضمن الجولة الـ20 من الدوري والتي انتهت بنتيجة 11، ورغم الدعم الذي حصل عليه اللاعب من الكثيرين بما فيهم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها أن مدرب خيتافي «بوردالاس» تعرض لتهديدات بالقتل له ولعائلته من جانب جماهير برشلونة، بالإضافة إلى سيل من الإهانات والألفاظ، وأن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقاً لملاحقة المتسببين بهذه الحملة.