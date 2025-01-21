يخوض ثلاثي العاصمة الهلال والنصر والرياض مواجهات مصيرية مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يلتقي المتصدر الهلال بفريق الوحدة (المركز الـ17) الساعة 8:00 مساء، فيما يواجه النصر (رابع الدوري) نظيره الخليج (سابع الدوري) الساعة 5:50 مساء، ويلتقي الرياض (تاسع الدوري) فريق التعاون (ثامن الدوري) الساعة 6:10 مساء، وذلك ضمن لقاءات الجولة 16 لدوري روشن السعودي.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق النصر لقاءه أمام مضيفه الخليج بحثاً عن العودة لسلسلة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل أمام التعاون في الجولة الماضية ليتراجع للمركز الرابع برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 29 وعليه 14 هدفاً، فيما يدخل الخليج هذا اللقاء بحثاً عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حصده لأربع نقاط في آخر جولتين ليصل للمركز السابع برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 19 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، يسعى الرياض وضيفه التعاون لحصد نقاط اللقاء لتوسيع الفارق بينهما، إذ يتساوى كل منهما في عدد النقاط برصيد 22 نقطة، فيما يتفوق التعاون بفارق الأهداف (+3)، ويحتل التعاون المركز الثامن فيما يحتل الرياض المركز التاسع.وعلى استاد المملكة أرينا بالرياض، يبحث الهلال عن مواصلة نتائجه الكبيرة والانفراد بصدارة الدوري بعد أن أحرز 14 هدفاً في الجولتين الماضيتين ويطمح للفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الليلة أمام فريق الوحدة، الطامح للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في دوري المحترفين، إذ يحتل المركز 17 برصيد 12 نقطة.