استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بتفوقه على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، فيما واصل الفيحاء صحوته بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي بانتصاره على الخلود بهدف دون مقابل، كما تمكّن الأخدود من تخطي الرائد بهدفين دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لدوري المحترفين.على ملعب إيجو بالدمام، تفوق الأهلي على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الأهلي غابري فيغا (د:30) وروبيرتو فيرمينو (د:63)، فيما جاء هدف الاتفاق في الوقت بدل الضائع عن طريق قائده جورجينيو فينالدوم (د:90+1)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي الفوز التاسع ويصل للنقطة الـ29 محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثامنة وتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ11.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، واصل الفيحاء انتفاضته بفوزه على ضيفه الخلود بهدف دون مقابل جاء عن طريق لاعبه اليخاندرو بوزويلو (د:53)، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء انتصاره الثالث ويصل للنقطة الـ15 محتلاً المركز الـ14، فيما تلقى الخلود الخسارة الثامنة وتجمّد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ12.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، استعاد الأخدود سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي الأخدود خوان بيدروزا (د:28) وكريستيان باسوغوغ (د:66)، وفي الوقت بدل الضائع تحصّل لاعب الأخدود إبراهيما كوني على بطاقة حمراء، وبهذه النتيجة يحقق الأخدود انتصاره الرابع ويصل للنقطة الـ15 محتلاً المركز الـ13، فيما تلقى الرائد الخسارة العاشرة وتجمّد رصيده عند 14 نقطة متراجعاً للمركز الـ15.