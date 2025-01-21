كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» عن رغبة نادٍ عاصمي في مفاوضة الدولي علي لاجامي، في حال عدم نية ناديه النصر تجديد عقده بعد دخوله «الفترة الحرة». وأشارت المصادر إلى أن لاجامي اشترط أن تكون مدة عقده الجديد أربعة مواسم وبقيمة 56 مليوناً، وينتظر اللاعب الموافقة على طلبه للاستمرار في النادي.يُذكر أن لاجامي وقّع مع النصر في سبتمبر 2020 لمدة خمس سنوات، وسيدخل «الفترة الحرة» في مارس القادم.من جهة أخرى شرعت إدارة النادي في مفاوضة ثلاثة لاعبين؛ سعد الناصر (التعاون)، وزكريا هوساوي (الرائد)، وفارس عابدي (الفيحاء)، وسيتم التوقيع مع أحدهم في حال قبول شروط النصر.