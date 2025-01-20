أعلن نادي سباقات الخيل استعداده لتنظيم مهرجان كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، أحد أبرز وأهم الفعاليات الرياضية في المملكة، والذي يأتي ضمن موسم سباقات الرياض. وستُقام فعاليات المهرجان في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية يومي الجمعة والسبت 24 و25 يناير 2025، بمشاركة نخبة من أفضل الفرسان والخيول المحلية والدولية.ويُعد المهرجان حدثًا رياضيًا بارزًا على الأجندة الرياضية السعودية والدولية، إذ يشهد منافسات قوية ومميزة على مدار يومين متتاليين، ويتضمن جدول السباقات 24 شوطًا متنوعًا. ومن بين أبرز الأشواط التي سيتم تنظيمها كأس مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية وكأس الملك عبدالعزيز «تاج البطولات»، إلى جانب الأشواط المؤهلة لكأس السعودية 2025، والذي يُعتبر من أغلى وأهم السباقات العالمية.وتأتي هذه الفعالية كجزء من جهود المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لسباقات الخيل، وتطوير هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق الريادة في المجالات الرياضية والثقافية. ويعكس المهرجان اهتمام المملكة برياضة الفروسية التي تمثل جزءًا أصيلًا من تراثها وهويتها الوطنية.ويتميز مهرجان كأس خادم الحرمين الشريفين بتنظيم احترافي يجمع بين أصالة السباقات العربية والابتكار الحديث، مما يجذب الأنظار محليًا ودوليًا. كما يشكل المهرجان منصة للتواصل بين المهتمين بمجال الفروسية، إذ يجتمع فيه نخبة من الملاك، المدربين، والفرسان من مختلف أنحاء العالم.وتحظى سباقات الخيل في المملكة بشعبية كبيرة بين الجماهير، إذ تشكل هذه الفعاليات فرصة لإبراز قدرات الخيول العربية الأصيلة والمشاركة في منافسات تعكس روح التحدي والإصرار. ويأتي هذا المهرجان ليُعزز من إرث المملكة الطويل في رياضة الفروسية، ويؤكد التزامها برفع مستوى هذه الرياضة على المستويات المحلية والدولية.يذكر أن المهرجان يشهد سنويًا مشاركة واسعة وحضورًا كبيرًا من الجماهير وعشاق الخيل، إضافة إلى اهتمام إعلامي كبير. ومع اقتراب موعد الحدث، تتجه الأنظار إلى ميدان الملك عبدالعزيز، الذي يُعتبر أحد أبرز الميادين العالمية لسباقات الخيل، لما يتمتع به من تجهيزات متطورة وتنظيم رفيع المستوى.