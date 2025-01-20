في إنجاز رياضي يضاف إلى مسيرتها، عبّرت المقاتلة السعودية هتان السيف عن سعادتها الغامرة بفوزها بجائزة Joy Awards فئة أفضل رياضية، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل لحظة فارقة في حياتها المهنية، ويمنحها دفعة قوية لتحقيق المزيد من النجاحات.وقالت السيف في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»: «شعوري لا يوصف، أنا جدّاً مبسوطة وفرحانة بهذا الإنجاز. إن شاء الله القادم أفضل وأفضل». وعن خططها المستقبلية، أوضحت السيف أنه لا توجد مشاركات محددة حتى الآن، لكنها تستعد بحماس للسنة الجديدة، مؤكدة جاهزيتها لأي تحدٍّ قادم.كما عبّرت السيف عن امتنانها الكبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لدعمه المتواصل وتشجيعه الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، قائلة: «شكراً جزيلاً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير، وتشجيعه الذي ساعدني للوصول إلى هذا المستوى».يُذكر أن هتان السيف تعد من أبرز المقاتلات السعوديات الواعدات، إذ تواصل إلهام الشباب والشابات السعوديين بمسيرتها الرياضية المميزة وتحقيقها طموحاتها في الساحة الدولية.