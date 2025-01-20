تلقى نادي الشباب ضربة موجعة قبل مواجهته المرتقبة مع الاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك بغياب النجم الشاب مصعب الجوير بسبب الإصابة في عضلة الفخذ والتي أعلن عنها الشباب عبر حسابه على منصة X.الجوير، الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، قدم مستويات مميزة مع الشباب والمنتخب السعودي هذا الموسم، إذ نجح في تثبيت نفسه كعنصر أساسي في التشكيلة، ومع غيابه يتعين على المدرب التركي فاتح تريم البحث عن حلول لتعويض غياب لاعب يعتبر أحد ركائز وحلول الفريق الشبابي.من يعوض غياب الجوير؟من المتوقع أن يلجأ المدرب فاتح تريم إلى أحد الخيارات البديلة لتعويض غياب الجوير، مثل الدفع بماجد كنبه ومن أمامه الأرجنتيني جوانكا في خط الوسط لتعزيز الجانب الهجومي لقلة الخيارات في هذا المركز.