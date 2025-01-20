يبدو أن نادي الهلال موعود هذا الموسم بهجرة نجومه إلى خارج أسواره وبالتحديد الملاعب الأوروبية، فبعد انتقال سعود عبدالحميد إلى فريق روما الإيطالي، أبدى المدافع الدولي حسان تمبكتي رغبته في الرحيل إلى الدوري الإسباني وتحديداً الدفاع عن شعار فريق الافيش من إقليم الباسك؛ بسبب عدم اعتماد المدرب الهلالي «خيسوس» عليه ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة لاعباً أساسيّاً في الفريق رغم إمكاناته العالية، إذ علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن إدارة النادي الإسباني، خاطبت إدارة فهد بن نافل رسمياً تطلب انتقال «تمبكتي» إلى «فريق الافيش» لتعويض المدافع المغربي عبدالكبير ابقار، الذي يستعد للانتقال إلى نادي الريان القطري.وأضاف المصدر أنه حدثت مشادة كلامية بين المدرب «خيسوس» والمدير التنفيذي «فهد المفرج»، بإعطاء حسان الفرصة في ظل حاجة الفريق لخدماته، إلا إن المدرب رفض التدخل في عمله ومتمسك بقناعاته.يذكر أن عقد «تمبكتي» مع الهلال يمتد إلى يونيو 2027، بعد أن انتقل من الشباب بقيمة 60 مليوناً.