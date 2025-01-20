يسعى الثلاثي النصراوي كريستيانو رونالدو، والاتحادي كريم بنزيما، والتعاوني موسى بارو، لهز الشباك في مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين والمنافسة على صدارة الهدافين، التي يتربع فيها المهاجم الهلالي ميتروفيتش برصيد 12 هدفاً، ويليه قائد النصر كريستيانو رونالدو، وكابتن الاتحاد كريم بنزيما برصيد 11 هدفاً لكل منهما، والنجم التعاوني موسى بارو برصيد 9 أهداف.

وسيشارك رونالدو مع الفريق النصراوي في مواجهة الخليج اليوم (الثلاثاء) الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويتواجد النجم موسى بارو مع الفريق التعاوني في مباراته أمام الرياض، الساعة 6:10 مساء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويقود كريم بنزيما الفريق الاتحادي في لقاء الشباب غداً (الأربعاء) الساعة 8:00 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.