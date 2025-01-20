يأمل قائد منتخب الأرجنتين «ميسي» أن يصل لقمة لياقيته البدنية قبل المشاركة مع فريقه «إنتر ميامي» في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف القادم في الولايات المتحدة، لمواجهة بالميراس وبورتو والأهلي ضمن مباريات المجموعه الأولى في المونديال، إذ شارك ميسي مع فريقه الأمريكي منذ تعاقده 22 مباراة من أصل 37، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11. وقال: «نحن الآن في فترة إعداد قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد ونخضع للعديد من الحصص التدريبية حاليا للوصول لأفضل أداء قبل خوض الاستحقاقات الرسمية»، رافضا الحديث عن قيادة منتخب بلاده في مونديال 2026 والدفاع عن اللقب الذي حمله في مونديال قطر، وقال: «أنا حاليا استعد لموسم 2025 وهناك الكثير من التحديات سأخوضها مع فريقي والوقت سابق لأوانه للحديث عن عام 2026».