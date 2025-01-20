شن رئيس نادي ضمك سابقاً صالح أبو نخاع هجوماً لإدارة ناديه الحاليه، بقوله: «لا بارك الله في الضعافة»، مؤكداً أن جميع أندية دوري روشن تجري مفاوضات لجلب لاعبين جدد وسيكونون إضافة لأنديتهم إلا نادي ضمك. وقال: «جميع الأندية تتحرك إلا نادينا والكل كان يعاني مالياً ولكن أصبحوا في وضع مالي جيد إلا نادي ضمك»، متسائلاً: «هل هناك حلول يملكها الجميع ولا يملكها النادي؟!».يُذكر أن "ضمك" في المركز الـ 10 في ترتيب أندية دوري روشن، وله من النقاط 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 7، وكان آخرها أمام الاتفاق والتي خرج منها خاسراً بـ3 أهداف مقابل لا شيء وأُقيمت على ملعبه وبين جماهيره.