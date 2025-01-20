شن رئيس نادي ضمك سابقاً صالح أبو نخاع هجوماً لإدارة ناديه الحاليه، بقوله: «لا بارك الله في الضعافة»، مؤكداً أن جميع أندية دوري روشن تجري مفاوضات لجلب لاعبين جدد وسيكونون إضافة لأنديتهم إلا نادي ضمك. وقال: «جميع الأندية تتحرك إلا نادينا والكل كان يعاني مالياً ولكن أصبحوا في وضع مالي جيد إلا نادي ضمك»، متسائلاً: «هل هناك حلول يملكها الجميع ولا يملكها النادي؟!».
يُذكر أن "ضمك" في المركز الـ 10 في ترتيب أندية دوري روشن، وله من النقاط 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 7، وكان آخرها أمام الاتفاق والتي خرج منها خاسراً بـ3 أهداف مقابل لا شيء وأُقيمت على ملعبه وبين جماهيره.
يُذكر أن "ضمك" في المركز الـ 10 في ترتيب أندية دوري روشن، وله من النقاط 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 7، وكان آخرها أمام الاتفاق والتي خرج منها خاسراً بـ3 أهداف مقابل لا شيء وأُقيمت على ملعبه وبين جماهيره.