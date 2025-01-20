بعد أسبوع من هزيمته الثقيلة التي تعرض لها ريال مدريد من أمام نظيره برشلونة بنتيجة 5-2، في السوبر الإسباني.. زكت الجمعية العمومية للنادي المهندس ورجل الأعمال «بيريز» صاحب الـ «77 عاما» لفترة رئاسية جديدة تستمر لعام 2029، ولم يواجه بيريز أي معارضة في 4 انتخابات سابقة (2013 و2017 و2021 و2025) منذ عودته إلى النادي في عام 2009 لفترة ثانية على رأس النادي.ووفق بيان النادي الذي جاء فيه: «نظرا لوجود مرشح واحد فقط... (بيريز) يُعلن رئيسا لريال مدريد»، ويضم مجلس إدارة الجديده 4 نواب للرئيس، وأمين سر، و13 عضوا، وتعتبر هذه الولاية السابعة لـ«بيريز»، وسيتم الاحتفال به الصيف القادم بمرور 25 عاما وهو في كرسي رئاسة النادي. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي سيحتفل بمرور 25 عاما و«بيريز» في كرسي رئاسة النادي، ويعد صاحب أطول فترة رئاسية في النادي وأكثر تحقيقاً للإنجازات بـ 65 لقباً، وذلك بواقع 37 لقباً في كرة القدم و28 لقباً في كرة السلة، وتتضمن البطولات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 6 مرات، ولقب الدوري الأوروبي في كرة السلة 3 مرات.