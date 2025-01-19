شدد مدرب نادي الخليج اليوناني جورجيوس دونيس على أهمية دعم الجماهير في المباراة المرتقبة بين الخليج والنصر ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، معرباً في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل في مقر النادي عن تطلعه لهذه المواجهة، وقال: «لاشك أن اللعب أمام الفرق الكبيرة يحمل طابعاً خاصاً ويضفي على اللاعبين أجواء حماسية تدفعهم لتقديم الأفضل».وأشار دونيس إلى أن المباراة ستكون صعبة، وأن من الضروري التحلي بالتركيز العالي والروح القتالية داخل الملعب لتحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أن جماهير فريقه ستكون الحافز الأكبر لتحقيق الفوز.وأنهى حديثه بالتأكيد على ثقته في فريقه وقدرته على تقديم أداء مميز أمام خصم قوي مثل النصر، مشيراً إلى أن الروح الجماعية والشغف داخل الملعب هما مفتاح النجاح في هذه المواجهة.