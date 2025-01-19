أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن رعاية «موسم الرياض» كأس العالم لسباق الدرونز 2025، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-25 يناير الجاري، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

ويتنافس في البطولة التي تقام في منطقة «بوليفارد سيتي»، نخبة الطيارين من أكثر من 50 دولة حول العالم في سباقات مثيرة بسرعات تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، لتحقيق الفوز بجوائز تتجاوز مليون ريال.

وتُعَدّ هذه البطولة الافتتاحية لكأس العالم لسباق الدرونز، وتتكون من سلسلة جولات تُقام في الدول الرائدة بمجال سباقات الدرونز، وتمنح الفائزين ألقاباً استناداً إلى أفضل ثلاث نتائج خلال السنة.

وتستضيف المملكة البطولة في هذا العام للمرة الأولى، بعد أن اختُتمت النسخة السابقة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي، فيما سيتم تنظيمها هذا العام في عدة دول من ضمنها كوريا الجنوبية وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والسويد.

وانطلقت بطولة كأس العالم لسباق الدرونز لأول مرة في 2016، ومنذ ذلك الحين أبهرت جماهيرها حول العالم بجولات مشوقة تجمع بين التقنية الناشئة والإثارة الرياضية.

وتعكس استضافة المملكة هذا الحدث العالمي التزامها بالريادة في الرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى توفير فرصة ذهبية للمتسابقين السعوديين للتألق في هذا المجال أمام أقرانهم من دول العالم.

ويقدم «موسم الرياض» مجموعة كبيرة من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تتناسب مع شرائح المجتمع في مختلف الاهتمامات.