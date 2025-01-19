أطلقت جماهير كلوب أمريكا المكسيكي صيحات الاستهجان ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، قبل بداية المباراة الودية بين الفريقين، حيث توجه ميسي إلى جماهير كلوب المكسيكي عقب تسجيله الهدف واحتفل بطريقة جديدة أثارت الجماهير الحاضرة، ليرد عليهم بأن بلده تمتلك 3 كؤوس عالم، أما هم فليس لديهم أية بطولات، مشيراً بيده إلى علامة صفر، وهو ما أشعل غضب الجمهور المكسيكي بشدة. وكان «فريق إنتر ميامي» حقق فوزاً ودياً في مستهل جولته استعداداً للموسم الجديد على حساب كلوب المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، وفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT» وسجل ميسي هدفاً خلال التعادل المثير 2-2 بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة من لويس سواريز قبل أن ينتصر إنتر ميامي بركلات الترجيح، وبعد هذا اللقاء سيخوض إنتر ميامي 4 مباريات ودية تحضيرية أخرى في الأسابيع الثلاثة القادمة أمام كل من يونيفيرستاريو وسبورتينغ سان ميغيلتو وأولمبيا وأرولاندو سيتي على التوالي.