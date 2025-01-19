تُوج لاعب نادي الهلال السعودي قائد المنتخب سالم الدوسري بجائزة الرياضي المفضل لعام 2024 خلال حفل «جوي أوورد».

ويعتبر سالم الدوسري من أبرز اللاعبين السعوديين خلال السنوات الأخيرة.

وعلّق الدوسري على فوزه بالجائزة قائلاً: «أشكر قيادتنا الرشيدة على مساهمتها بدعم الرياضة والرياضيين».

وخاض سالم الدوسري 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 2024، وساهم في تسجيل 21 هدفاً، إذ تمكن من هز الشباك 14 مرة، وقدم سبع تمريرات حاسمة.

ونال الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوى 2022، وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم مرتين.