أبلغت «عكاظ» مصادر مقربة من البيت الاتحادي أن إدارة النادي تدرس فكرة شراء عقد المدافع عبدالإله العمري من نادي النصر عقب نهاية إعارته للعميد الموسم الحالي، إذ ينتهي عقد اللاعب الاحترافي مع النصر في 2028.

وكانت الإدارة الاتحادية حصلت على خدمات العمري على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد.

من جانب آخر، يواصل الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية لمواجهة الشباب الأربعاء القادم، الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يعمل المدرب لوران بلان على تجهيز الفريق الكروي لمباراة «الكلاسيكو» القادمة من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

يذكر أن الفريق الاتحادي يحتل «الوصيف» برصيد 40 نقطة، خلف الهلال «المتصدر» بفارق الأهداف الذي يملك الرصيد النقطي نفسه.