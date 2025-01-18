تمسك اللاعب محمد كنو «نجم خط وسط الهلال»، بموفقه، ورفض كل الوساطات التي تدخلت من أجل إقناعه بتجديد عقده بمبلغ 8 ملايين ريال سنوياً، إذ تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد «كنو» بدلاً من السماح له بمغادرة النادي نهاية الموسم الحالي. وأكد مصدر لـ «عكاظ» أن «كنو» طلب رفع القيمة المالية للعرض المقدم، ملوحاً بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم تلبية مطالبه. وأضاف المصدر أن «الزعيم» يعتزم تعديل العرض السابق المقدم لـ «اللاعب»، إذ يخطط النادي لتجديد عقده موسمين بدلاً من موسم واحد، مع زيادة في قيمة الراتب وإضافة بعض المميزات.