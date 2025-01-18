شهدت الساعات الماضية تحركات شرفية نصراوية بعد خروج الفريق من ملعب مضيفه التعاون بتعادل بطعم الهزيمة (1-1) في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري «روشن»، إذ علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصةبتطورات جديدة في موضوع انتقال المهاجم البرازيلي تاليسكا قد تؤدي إلى بقائه في النادي العاصمي رغم اتفاق إدارة النادي مع نظيرتها في فناربخشة التركي على كافة أمور انتقاله، كما تشير مصادر «عكاظ» الخاصة إلى أن مسيري النادي ينوون إنهاء عقد المدرب الإيطالي بيولي لعدم قناعتهم بما يقدمه مع الفريق والبحث عن بديل يعيد هيبة الفريق خلال الفترة القادمة.