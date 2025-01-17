أكد المقاتل السعودي مصطفى ندا جهوزيته التامة للمشاركة في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) وتقام يوم 25 يناير الجاري في كوكاكولا أرينا دبي، مشيراً إلى أنه يعرف قدرات خصمه الباكستاني البريطاني حيدر دارث خان وسيتمكن من الفوز عليه.وقال ندا خلال مؤتمر صحفي اليوم عبر تقنية الزوم: «من الطبيعي أن أتابع أي مقاتل سأقابله، وقد تابعت خان وعرفت مصدر قوته، وأخطط لمفاجأته وستثبت الحلبة ذلك»، موضحاً أنه سيضع في اعتباره تغيير منافسه لخطته، ولهذا تركزت التدريبات على مختلف الاحتمالات الممكنة وطرق التعامل معها للسيطرة على مجريات النزال وإنهائه لمصلحته.وأشار المقاتل السعودي إلى أن المعسكر التدريبي الذي يخضع له حالياً في جدة يتضمن تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، مبيناً أنه يفضل أن تكون استعداداته داخل المملكة لأنه يشعر براحة نفسية كبيرة، وأنه لا يحبذ اتباع معسكرات خارجية.واعتبر ندا أنه كمقاتل محترف يجهز نفسه لكل نزال بنفس الكفاءة بغض النظر عن مستوى اللاعب المنافس، وأنه يسعى لإثبات نفسه كمقاتل متميز ليس في الوطن العربي فقط بل في العالم أجمع.وتوقع البطل السعودي أن يكون النزال حماسياً وصعباً نظراً للمهارات العالية التي يتمتع بها منافسه خان، مؤكدا أنه سيركز كل جهوده على مفاجأته في طريقة اللعب والعمل على إنهاء النزال بالضربة القاضية.وقال ندا: «من الممكن أن يكون خصمي أعلى وأقوى مني بمراحل لكنني أثق بقدراتي، فأنا مقاتل محترف وأستطيع أن أثبت نفسي داخل الحلبة، وسأخوض النزال حتى آخر دقيقة بكامل قوتي وتركيزي، وسأثبت للجميع أنني لاعب متميز من خلال الفوز عليه».وتابع: «أقول للجالية السعودية في الإمارات إن شاء الله وجودكم وتشجيعكم لي سيمنحني الحافز لتنفيذ الخطة التي وضعها الجهاز التدريبي، وسيكون عاملاً رئيسياً في حسم النزال لصالحي، فانتظروني وبإذن الله سأمتعكم بعرض جميل ونتيجة إيجابية تجعلكم تحتفلون وتفرحون حتى الصباح».وتشهد البطولة التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، لتعزيز رياضة الفنون القتالية ضمن قائمة الرياضات والأحداث الدولية التي تزخر بها دبي، مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، تتقدمهم الإمارات العربية المتحدة، وكل من روسيا، إنجلترا، إيرلندا، البرازيل، السعودية، مصر، الأردن، سورية، الجزائر، أوزبكستان وباكستان.