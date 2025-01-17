يشهد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض انطلاقة فعاليات بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي «2025» تايتل شو بدعم خاص من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ورعاية مؤسسة سلطان الخيرية.وسجلت أكثر من 300 رأس من نخبة الخيل العربية الأصيلة في العالم وأكثر من 20 دولة للتنافس على ألقاب بطولة المهرجان التي ستنطلق الخميس المقبل 23 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أيام على التوالي.جوائز مليونية تنتظر الفائزين بفئات البطولة وألقابها الذهبية والفضية والبرونزية للمهرات والأمهار والأفراس والأفحل.وأكد مدير عام المهرجان صلاح العلي أنه وبالإشراف الكامل من المشرف العام على المهرجان الأمير فهد بن خالد بن سلطان تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة والدقيقة لاستقبال الخيل المشاركة وتوفير البيئة المناسبة لها حتى مغادرة المكان والترتيبات المناسبة لملاك الخيل المشاركين الذين فاق عددهم ١٦٠ مالكا، وترتيبات استقبال زوار المهرجان من داخل المملكة وخارجها مع وجود بعض الفعاليات المصاحبة التي تضفي أجواء جميلة للمهرجان بتوفير كافة احتياجاتهم من الترفيه.كما رفع مدير المهرجان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام للخيل العربية الأصيلة وملاكها والحفاظ على هذا الموروث الغالي.يذكر أن البطولة سيتم نقلها على الهواء مباشرة على نطاق واسع من القنوات والإعلام المحلي والدولي طيلة الأيام الثلاثة.