رفض اللاعب الدولي محمد كنو، لاعب خط وسط نادي الهلال، العرض المقدم من إدارة ناديه لتجديد عقده، مشيراً إلى أن العرض لا يتناسب مع مستوياته وأهميته كلاعب يعتبر من أبرز ركائز الفريق.وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن كنو طالب برفع القيمة المالية للعرض المقدم، ملوحاً بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم تلبية مطالبه. ورغم ذلك، لم تصل المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود، حيث لا تزال الإدارة الهلالية تسعى لإيجاد صيغة توافقية تضمن استمرار اللاعب مع الفريق.